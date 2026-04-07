Enrique Ayala destaca afluencia turística en Semana Santa en Coahuila

Durante la primera semana del periodo vacacional, Coahuila ha registrado una derrama económica cercana a los 500 millones de pesos, impulsada principalmente por la alta afluencia turística en los Pueblos Mágicos, donde la ocupación hotelera alcanzó niveles destacados.

El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Monclova, Enrique Ayala, informó que destinos como Cuatro Ciénegas reportaron lleno total, mientras que otros municipios mantuvieron cifras positivas. "La ocupación hotelera en Cuatro Ciénegas estuvo al 100 por ciento; San Buenaventura entre el 70 y 75 por ciento, y Frontera reportó alrededor del 80 por ciento, en donde dos hoteles estuvieron muy bien".

El representante del sector turístico señaló que, aunque el arranque del periodo vacacional fue lento y las bajas temperaturas influyeron en la movilidad regional, la respuesta general superó las expectativas iniciales. Mencionó que el clima limitó principalmente el turismo regional, aunque los visitantes con reservaciones previas mantuvieron su asistencia, favoreciendo la ocupación en los principales destinos.

Se prevé que esta semana continúe la afluencia de visitantes, en la semana de Pascua del periodo vacacional, en donde se espera un mayor flujo de visitantes para el próximo fin de semana, al mejorar las condiciones del clima. Ayala Quintanilla señaló que a nivel local, la derrama económica podría alcanzar entre 50 y 60 millones de pesos, consolidando una temporada positiva para el sector turístico.