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Coahuila

Hasta noviembre elección en el IEC

Las mujeres que ya se registraron en la convocatoria original conservarán su derecho a participar en la elección del IEC.

Por Hilda Sevilla - 12 abril, 2026 - 09:00 p.m.
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      SALTILLO, COAH. - La reciente resolución del Tribunal Electoral que ordena modificar la convocatoria relacionada con la elección de la titularidad del Instituto Electoral en Coahuila no impacta el desarrollo del actual proceso electoral en Coahuila, según Miguel Castillo Morales, Consejero Presidente del INE en Coahuila.

      Lo anterior se refiere a que deberá ser una mujer quien ocupe el cargo de Presidenta del órgano electoral en la entidad, en pleno proceso para renovar el congreso local.

      Castillo Morales explicó que el funcionamiento del Instituto Electoral de Coahuila se mantiene con normalidad bajo la coordinación de un consejero presidente provisional, designado para dar continuidad a los trabajos del organismo. En ese sentido, destacó que existe una comunicación fluida con todas las consejerías, lo que ha permitido avanzar sin contratiempos.

      La elección del IEC se ajusta a nuevas condiciones

      Aunque la convocatoria original fue revocada, el calendario contemplaba que las decisiones finales se tomarían hasta noviembre, es decir, después de la jornada electoral, por lo que no hay afectaciones inmediatas en la organización de los comicios.

      El representante del INE indicó que el Consejo General deberá emitir una nueva convocatoria en breve, ajustándose a los criterios establecidos por el Tribunal.

      Entre los principales cambios se encuentra que el proceso estará dirigido exclusivamente a mujeres y que no se aplicará la restricción a quienes participaron en el proceso electoral del Poder Judicial el año pasado, debido a que en ese ejercicio no hubo intervención de partidos políticos.

      Asimismo, se prevé que se realicen ajustes en los plazos, ya que el cierre de la convocatoria estaba programado para esta misma semana. Las mujeres que ya se registraron conservarán su derecho de participación, mientras que aquellas que no lo hicieron podrán integrarse bajo las nuevas condiciones.

      Impugnaciones y derechos de los participantes

      Reiteró que todas las decisiones de las autoridades electorales son impugnables, por lo que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos podrá acudir a las instancias correspondientes para solicitar una revisión.

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