Coahuila se prepara: nueva campaña de vacunación contra el sarampión

Ante la alerta sanitaria por posibles brotes de sarampión, Abraham González, titular de Servicios Educativos en la Región Centro, aseguró que hasta el momento no se tiene ningún indicativo de contagios en los planteles de la zona.

El funcionario destacó que la prevención ha sido la clave, ya que el sector educativo se ha mantenido en constante coordinación con la Secretaría de Salud para aplicar esquemas de vacunación de manera anticipada.

Como medida de refuerzo, González anunció que este próximo viernes arrancará una nueva campaña de vacunación en las escuelas. Esta jornada busca específicamente prevenir brotes y asegurar que los alumnos cuenten con las dosis necesarias, siendo esta la cuarta intervención de salud que se realiza en los centros escolares durante el último año para mantener el esquema básico actualizado.

"Estamos previniendo este tipo de brotes para que no pase en nuestro estado", afirmó González, refiriéndose a las medidas drásticas que ya se han tomado en otras entidades, como la suspensión de clases.

A pesar de la estabilidad actual, las autoridades educativas hicieron un llamado urgente a los padres de familia para que actúen como el primer filtro de seguridad. La instrucción es clara: ante la presencia de cualquier síntoma relacionado con el sarampión o enfermedades respiratorias, se debe acudir inmediatamente al médico y evitar enviar a los niños a la escuela, ya que el riesgo de contagio en las aulas es sumamente alto.