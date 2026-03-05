Coahuila supera el 90% en vacunación contra el sarampión

La Secretaría de Salud de Coahuila registra un avance superior al 90 por ciento en la meta de vacunación contra el sarampión establecida por la federación, cifra que se prevé rebasar en las próximas semanas al mantenerse activa la campaña intensiva de inmunización en todo el estado.

Eliud Aguirre Vázquez informó que hasta el momento la Secretaría de Salud ha aplicado alrededor de 125 mil dosis, dentro de las acciones implementadas para prevenir contagios ante los brotes que se han presentado en diferentes estados del país.

Indicó que a nivel nacional se había establecido una meta de 135 mil dosis, misma que se superará fácilmente y se continuará con la aplicación del biológico a la población durante todo el año.

Señaló que estas son únicamente las dosis aplicadas por el sector salud, más las que aplican en el Seguro Social y el ISSSTE, sin que hasta el momento cuenten con el estadístico del porcentaje de la población coahuilense inmunizada.

Sin embargo, el Secretario de Salud destacó que la entidad se encuentra entre los estados con menor número de contagios, al colocarse en quinto lugar nacional con menor número de casos confirmados.

Mencionó que únicamente se han confirmado cinco casos en el estado, cuatro en Torreón integrantes de la misma familia, y el quinto fue confirmado en Saltillo, el cual sigue bajo análisis epidemiológico.

Aguirre Vázquez informó además que se han registrado alrededor de 98 casos sospechosos de sarampión en la entidad, los cuales han sido descartados tras los estudios de laboratorio correspondientes.