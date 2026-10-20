Accidente en Palaú: mujer de 70 años es trasladada al IMSS

VILLA DE PALAÚ, Coah.- Una mujer de 70 años resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba se impactara contra un equino sobre la carretera estatal número 20, tramo Palaú-San Juan, frente a la Quinta Calderón.

La lesionada fue identificada como Lourdes Guillermina N., con domicilio en la calle Ignacio Elizondo número 306, de la colonia La Nogalera.

Debido a las heridas que presentaba en el rostro y área capilar, fue trasladada a la clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica.

De acuerdo con el reporte oficial, el accidente involucró un vehículo Vento, modelo 2018, color café, con placas de circulación FET-934-C del estado de Coahuila.

El auto se impactó contra un semoviente con fierro de herrar identificado con las iniciales JP, por lo que ahora se busca al propietario o propietaria del equino.

Elementos de Protección Civil, a cargo del ingeniero Víctor Guajardo Loo, y Bomberos acudieron al lugar para apoyar con la vialidad y realizar maniobras para orillar al animal.

Posteriormente, elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo de la situación; en tanto, personal de emergencias limpió la carretera con agua a presión para retirar los residuos y reducir riesgos para otros automovilistas.