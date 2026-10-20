Centro de Salud con Hospital Sabinas realiza jornada de prevención del cáncer de mama

SABINAS, COAH.- En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, el Centro de Salud con Hospital Sabinas "Dr. Raúl Ramos González" realizó una jornada gratuita de prevención este martes 20 de octubre, con actividades informativas y servicios de salud dirigidos a la población.

La jornada se llevó a cabo en las instalaciones de la unidad médica e incluyó actividades recreativas y educativas para promover la prevención y la detección oportuna de enfermedades, informó el director, Dr. Francisco Iribarren Cárdenas.

El programa inició a las 10:00 horas con una lotería contra el cáncer de mama; posteriormente, a las 11:00 horas, se impartió una sesión de zumba para fomentar la actividad física.

A las 12:00 horas se ofreció la plática "Detección Cáncer de mama", a cargo del doctor Sergio Gilberto Esquivel Sonora, médico patólogo, quien abordó la importancia de identificar oportunamente esta enfermedad.

Además, se instalaron módulos de vacunación, exploración mamaria, toma de glucosa capilar y pruebas rápidas de VIH y sífilis, así como servicios de Papanicolaou, con el propósito de acercar distintas acciones preventivas a la comunidad.

Los organizadores invitaron a la población a participar en esta jornada, en la que también entregaron premios y sorpresas, como parte de las actividades para fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud.