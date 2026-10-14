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Coahuila

Carlos Villarreal se reúne con CBTis 36 para impulsar educación en Monclova

Se revisaron alternativas para fortalecer la coordinación entre el gobierno y el CBTis 36.

Por Staff / La Voz - 14 octubre, 2026 - 09:01 p.m.
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      El alcalde Carlos Villarreal se reunió con Narciso Pérez Rendón, director del CBTis 36 de Monclova, para dialogar sobre posibles proyectos de colaboración que amplíen las oportunidades de los estudiantes y acerquen su preparación académica a las necesidades del sector productivo de la región.

      Durante el encuentro, revisaron alternativas para fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y el plantel educativo, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan a la formación de las nuevas generaciones y faciliten su vinculación con el entorno laboral.

      Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con las instituciones educativas y trabajar de manera coordinada para identificar oportunidades que respondan a las necesidades de los jóvenes.

      "Queremos que nuestras y nuestros jóvenes cuenten con más oportunidades para prepararse y desarrollar su talento. Por eso, es importante mantener el diálogo con las instituciones educativas y sumar esfuerzos para acercar su formación a las oportunidades que están surgiendo en nuestra región", señaló el alcalde.

      El presidente municipal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia que se lleva a cabo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar la educación, fortalecer la preparación de las nuevas generaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de Monclova.

      El gobierno municipal continuará estrechando la colaboración con las instituciones educativas y el sector productivo para promover proyectos que contribuyan a la preparación de los estudiantes y amplíen sus oportunidades profesionales.

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