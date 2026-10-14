Carlos Villarreal se reúne con CBTis 36 para impulsar educación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal se reunió con Narciso Pérez Rendón, director del CBTis 36 de Monclova, para dialogar sobre posibles proyectos de colaboración que amplíen las oportunidades de los estudiantes y acerquen su preparación académica a las necesidades del sector productivo de la región.

Durante el encuentro, revisaron alternativas para fortalecer la coordinación entre el gobierno municipal y el plantel educativo, con el propósito de impulsar iniciativas que contribuyan a la formación de las nuevas generaciones y faciliten su vinculación con el entorno laboral.

Carlos Villarreal destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con las instituciones educativas y trabajar de manera coordinada para identificar oportunidades que respondan a las necesidades de los jóvenes.

"Queremos que nuestras y nuestros jóvenes cuenten con más oportunidades para prepararse y desarrollar su talento. Por eso, es importante mantener el diálogo con las instituciones educativas y sumar esfuerzos para acercar su formación a las oportunidades que están surgiendo en nuestra región", señaló el alcalde.

El presidente municipal subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia que se lleva a cabo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar la educación, fortalecer la preparación de las nuevas generaciones y generar mejores condiciones para el desarrollo económico de Monclova.

El gobierno municipal continuará estrechando la colaboración con las instituciones educativas y el sector productivo para promover proyectos que contribuyan a la preparación de los estudiantes y amplíen sus oportunidades profesionales.