Con el propósito de llevar apoyo a familias de escasos recursos durante la temporada decembrina, la parroquia San Francisco de Asís iniciará este domingo 22 de noviembre su Jornada Anual de Caridad 2026, mediante una colecta de juguetes, dulces, despensas y cobertores.

La campaña, que se desarrollará hasta el próximo 20 de diciembre, busca convocar a la comunidad monclovense a sumarse con donativos que permitan brindar alegría, alimentos y abrigo a personas que atraviesan condiciones económicas difíciles.

Entre los artículos que se solicitan se encuentran juguetes, preferentemente para niñas y niños; dulces para integrar paquetes de regalo, productos de despensa para apoyar la alimentación de las familias y cobertores para quienes requieren protección ante las bajas temperaturas.

La Jornada Anual de Caridad es una actividad que la parroquia realiza cada año a través de su labor pastoral y que ha permitido reunir la solidaridad de los feligreses y ciudadanos para llevar ayuda a distintos sectores vulnerables de la comunidad.

En ediciones anteriores, esta iniciativa ha conseguido reunir cientos de juguetes y apoyos alimentarios para beneficiar a niñas, niños, adultos mayores y familias con necesidades económicas.

Con el lema de compartir alegría, esperanza y amor con los hermanos necesitados, la parroquia hizo un llamado a la ciudadanía para participar en esta nueva edición y contribuir con los artículos que estén a su alcance.

La colecta permanecerá vigente del 22 de noviembre al 20 de diciembre en la parroquia San Francisco de Asís.