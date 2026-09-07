Defiende colectivo río Sabinas y presa Don Martín

El Colectivo de Defensa del Agua y Rescate de la Presa Don Martín exigió acciones para frenar la contaminación, los tajos y el saqueo de agua que, aseguran, afectan al río Sabinas y la cuenca que abastece a la presa Don Martín.

Sergio Cobel Romania explicó que el colectivo inició el movimiento en defensa del río y de la presa Don Martín, y que acudieron para informar sobre los avances obtenidos en Monterrey.

Entre los temas abordados con autoridades se encuentran la contaminación, los tajos ubicados en el cauce del río, las descargas de aguas residuales y las tomas clandestinas de agua. "Nosotros somos los que iniciamos este movimiento por la defensa del río y de la presa Martín", señaló.

De acuerdo con los integrantes del colectivo, tienen documentadas alrededor de 40 descargas en la zona, aunque el recorrido para identificarlas no ha concluido. Señalaron que la mayoría corresponde a drenaje. También informaron que existe la posibilidad de una multa para el Municipio de Sabinas por el vertimiento de aguas negras al río.

Según lo expuesto durante la entrevista, la sanción sería de aproximadamente 5 millones de pesos. Los integrantes del colectivo aclararon que su objetivo no es que se impongan multas, sino que se realicen acciones para resolver los problemas de contaminación. "Realmente eso no nos importa, nos importa que empiecen a hacer las cosas bien", señalaron.

Advierten daño ecológico

Alejandro Muzquiz, de la vía de San Juan de Sabinas y maestro jubilado, recordó que la contaminación del río tiene décadas y señaló que el problema se agravó desde la década de 1970 con las descargas relacionadas con actividades mineras.

Explicó que los drenajes de la región terminan en los afluentes que desembocan en el río Sabinas, mientras que diversas obras mineras han afectado el flujo del agua.

El integrante del colectivo también señaló como un problema los tajos a cielo abierto, al considerar que han afectado mantos acuíferos, veneros y el flujo natural del agua.

"No estamos en contra de que exploten el cascajo, no estamos en contra de que den empleo, de que continúe lo que es la productividad y el trabajo, pero respetando los tajos. No tienen por qué estar cerca del río", afirmó.

Muzquiz aseguró que en la zona se tenían identificadas 158 especies y que durante cuatro décadas ha observado la desaparición de distintas especies animales, entre ellas el castor, el cangrejo rojo, la aguja y el matalote.

Indicó que existen registros conforme a la Norma Oficial Mexicana que permiten identificar las especies que se tenían, las que permanecen y aquellas que están amenazadas o en peligro de extinción.

Señalan descargas de El Pinabete

Sobre las descargas provenientes de zonas mineras, los integrantes del colectivo señalaron particularmente el caso de El Pinabete.

Muzquiz afirmó que, durante los trabajos de rescate de los mineros, se permitió mantener actividades relacionadas con el manejo del agua, pero consideró que esa situación ya debería haber concluido. Aseguró que integrantes del colectivo y medios de comunicación documentaron descargas de agua de color rojo en la zona.

Explicó que, a partir de esa situación, se dirigió un oficio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y se planteó la posibilidad de una sanción al Municipio de Sabinas.

Los integrantes del colectivo señalaron además que autoridades de la Comisión Nacional del Agua les informaron que el tajo de El Pinabete sería clausurado.

Piden invertir en plantas tratadoras

Los integrantes del colectivo consideraron que los recursos destinados a sanciones deberían acompañarse de acciones para resolver el problema de fondo. Muzquiz planteó que se invierta en plantas tratadoras de aguas negras y en infraestructura de agua potable.

Respecto a la planta tratadora de Sabinas, durante la entrevista se mencionó un costo aproximado de 27 millones de pesos para su reparación, mientras que una nueva instalación podría alcanzar los 200 millones de pesos.

También se señalaron que la Comisión Nacional del Agua asumiría entre 40 y 50 por ciento del costo, mientras que el resto correspondería al Municipio de Sabinas y al Estado.

Alertan por abasto de agua

Los integrantes del colectivo advirtieron que la situación del río también tiene implicaciones para el abasto de agua de las comunidades que dependen de la presa Don Martín.

Explicaron que al 2 de septiembre la presa registraba 73 millones de metros cúbicos, equivalentes a 6.12 por ciento de su capacidad, y estimaron que actualmente el volumen podría ubicarse entre 71 y 72 millones de metros cúbicos debido a las altas temperaturas y filtraciones.

Señalaron que existe un nivel mínimo de entre 50 y 55 millones de metros cúbicos a partir del cual ya no sería posible extraer agua de la toma, por lo que estimaron un margen aprovechable de aproximadamente 20 a 25 millones de metros cúbicos.

Indicaron que de la presa Don Martín se deriva agua hacia Salinillas y posteriormente al municipio de Anáhuac, además de comunidades rurales. Uno de los integrantes señaló que el objetivo del movimiento iniciado en Sabinas es liberar el cauce del río para favorecer el flujo de agua hacia la presa.

También sostuvo que este año no ingresó agua del río Sabinas a la presa y que los 7 millones de metros cúbicos registrados provinieron del río Salado. Los integrantes del colectivo señalaron que existen bordos y tajos en el cauce del río Sabinas y consideraron que estas estructuras afectan los escurrimientos hacia la presa.

Preparan recorrido y denuncias

Como parte de los acuerdos alcanzados con la Comisión Nacional del Agua, el colectivo informó que realizará un recorrido desde el nacimiento del río, en la zona de Muzquiz, hasta la presa Don Martín.

Durante el recorrido buscarán identificar descargas, tajos, tomas de agua, indicios de contaminación y cualquier otro daño ecológico. Explicaron que deberán ubicar las coordenadas de los puntos detectados y, cuando sea posible, identificar datos relacionados con concesiones o responsables de los tajos.

La información será concentrada por el colectivo y posteriormente enviada a la Comisión Nacional del Agua. Los integrantes señalaron que también buscarán reuniones con la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y autoridades de salud, tanto federales como estatales.

Además, informaron que preparan denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por daños ecológicos.

Mencionaron que cuentan con un grupo de abogados integrado por Genaro Soto, Daniel Borrego y Juanita Olalde, quienes trabajan en la preparación de las denuncias. Exigen trabajo coordinado.

El colectivo pidió la participación de autoridades de los distintos niveles de gobierno y sostuvo que se requiere un equipo multidisciplinario para atender la problemática. Señalaron que cuentan con el apoyo de la alcaldesa de Juárez, el alcalde de Sabinas y el alcalde de Anáhuac.

También mencionaron la intervención del diputado Teo Kalionchiz para establecer contacto con la Comisión Nacional del Agua.

El colectivo informó que Carlos Alatorre Cejudo, titular de esa dependencia, recibió a los representantes y estableció un esquema de seguimiento mediante un enlace que compartirá los avances de las acciones. Finalmente, los integrantes señalaron que también respaldan el movimiento de Cinco Manantiales y del Cañón.