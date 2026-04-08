Esperanza en Coahuila: hallan restos humanos en fosa

Ante el reciente hallazgo de restos humanos en el estado, integrantes del colectivo "Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos" se encuentran a la espera de información oficial que permita su identificación, con la esperanza de que alguno corresponda a personas de esta zona.

Nancy Elizabeth Ramón Hernández, representante del colectivo, señaló que la localización de cerca de 170 cuerpos en una fosa de la región Laguna les genera la esperanza de que se pueda localizar a algunas de las personas desaparecidas de la región Centro, por lo que están a la espera de información.

"Estamos esperando la información y ver si ya con las pruebas se determina de quién son los restos, porque existe la posibilidad de que pudiera ser gente desaparecida de aquí de la región Centro".

Indicó que actualmente el proceso se encuentra detenido debido a la coordinación entre los distintos colectivos que operan en Coahuila, los cuales suman al menos ocho agrupaciones, los cuales se están coordinando.

Ramón Hernández destacó que en la región Centro se mantiene la búsqueda de alrededor de 400 personas desaparecidas, mientras que el colectivo está conformado por cerca de 35 familias.

"Este hallazgo nos da esperanza de que alguno de los restos que están ahí sea de alguno de nuestros familiares", agregó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a los colectivos para fortalecer la visibilidad de la problemática.