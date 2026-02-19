Margarita recibe ayuda de la comunidad universitaria en Monclova

Con la finalidad de respaldar a la familia de la pequeña Margarita en los gastos derivados de su atención médica, la Facultad de Contaduría y Administración de la UA de C, llevó a cabo la campaña de recolección de PET y boteo, para recabar fondos que permitan continuar con su atención.

La iniciativa fue encabezada por alumnos y docentes de la institución, quienes destinaron la campaña de reciclaje del inicio de este año en favor de la pequeña que sufrió quemaduras y actualmente continúa en proceso de recuperación. María Antonieta Sandoval, docente de la institución y encargada de la materia de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social, mencionó que al inicio de cada semestre se realiza el arranque oficial de la campaña de reciclaje, que en esta ocasión se decidió dedicarla en apoyo a la pequeña Margarita.

Señaló que en campañas anteriores los estudiantes aportaban botellas de PET y taparroscas, estas últimas destinadas a apoyar a niños con cáncer, mientras que el PET se canalizaba a acciones sociales o proyectos de sustentabilidad. Hasta el momento se desconoce el monto que se donará con la recolección de PET ya que el material es retirado por el reciclador y el recurso es manejado directamente por los estudiantes.

Además del reciclaje, se realizó un boteo en cada salón, logrando reunir 8 mil 100 pesos, que fue depositado por los alumnos a la familia. Por su parte, el director de la facultad, Luis Horacio Salas Torres, destacó que este tipo de actividades fortalecen el compromiso social universitario. "Una de las partes claves que siempre nos ha dicho nuestro rector es apoyar la acción social en la comunidad, en esta ocasión nos tocó apoyar a la niña Margarita".

En representación de la familia, la abuela de la menor, Araceli García Carrillo, agradeció el respaldo brindado por la comunidad universitaria. "Les doy las gracias a todos los que se sumaron a la causa de Margarita, estoy eternamente agradecida; a las maestras, al director, y a toda la gente que han estado al pendiente de todo el proceso que se ha llevado con Margarita", indicó.