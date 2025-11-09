Colectivo Juntos en Acción busca restos de personas desaparecidas en Coahuila

El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro de Coahuila informó que, a partir de denuncias anónimas, ha identificado cuatro posibles puntos donde podrían localizarse restos de personas desaparecidas en la región.

La presidenta del colectivo, Nancy Elizabeth Ramón, detalló que los sitios señalados son: el Ejido El Oro, en Monclova, otro lugar en Castaños, San Buenaventura, un tramo del Carlos Salinas de Gortari y un punto adicional también en Castaños. "Nos han dicho que ahí hay personas. Son sitios donde no se ha buscado aún, pero tenemos mucha fe en que podremos encontrar a nuestros familiares", dijo Nancy.

Explicó que, hasta hace poco, los trabajos estaban detenidos por la falta de recursos necesarios para realizar las gestiones legales. Señaló que "necesitábamos una acta para poder proceder, y esa acta cuesta. Gracias a la intervención del padre, logramos sacarla y eso nos abre muchas puertas".

El colectivo también recibió reportes sobre indicios en panteones, entre ellos el panteón Guadalupe, donde —según la información que les llegó— se habrían abandonado cuerpos sin registro. Por ello, anunciaron que solicitarán exhumaciones formales en esos cementerios.

"Necesitamos el apoyo de las autoridades para que nos permitan buscar, para que haya exhumaciones también en esos panteones. Ya no solo queremos una esperanza; queremos respuestas", expresó Nancy Ramón.

Según la dirigente, el colectivo actuará una vez que cuente con las autorizaciones correspondientes y con el respaldo legal para las intervenciones. Las familias están a la espera de que las instancias competentes otorguen los permisos y faciliten el acceso a los puntos señalados.