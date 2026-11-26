El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro de Coahuila, con sede en Monclova, calificó con 9 el balance de sus acciones en 2026, al destacar una mayor atención institucional y el arranque de búsquedas en campo y en vida.

En entrevista, la presidenta de la agrupación, Nancy Elizabeth Ramón Hernández, afirmó que el trabajo de este año registra un avance positivo pese a lo reciente de las diligencias.

"Pues yo lo califico como un nueve, o sea que vamos bien. A pesar de que pues apenas empezamos con la búsqueda, este... pues vamos bien", declaró.

La representante señaló que el principal logro es que las autoridades ya voltean hacia la zona centro y abrieron espacios para iniciar los rastreos.

"Los logros es de que ya... este... las autoridades ya están volteando para la zona centro... este... y... y pues ya nos dieron la oportunidad de... de empezar las búsquedas", puntualizó.

El colectivo comenzó a integrarse en 2023 y se formalizó en octubre de 2025. Durante 2026, la región centro fue sede de una búsqueda en vida realizada en centros de rehabilitación (anexos) y en el centro penitenciario, además de sumarse en septiembre a la búsqueda nacional en vida.

A estas acciones se suman la jornada de toma de muestras de ADN realizada en agosto en Monclova, el inicio de búsquedas en campo en noviembre junto con autoridades —donde se reportaron indicios balísticos— y su participación prevista en un encuentro con instancias federales en Ciudad Victoria, Tamaulipas.