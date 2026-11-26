VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, licenciado Francisco Tobías Hernández, calificó como histórico el tercer informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas realizado en Múzquiz.

Señaló que el evento estuvo muy bien organizado y destacó la gran derrama económica que el mandatario estatal destinó para esta región como muestra del cariño que tiene por la Carbonífera y, en especial, por el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Explicó que es histórico que se haya presentado el informe ciudadano en la Región Carbonífera, lo que calificó como reflejo del afecto, que se traduce en obras, acciones, políticas públicas y grandes inversiones económicas para la comunidad.

En el marco del programa de "100 Techumbres", el subsecretario destacó el arranque simbólico de la construcción de una techumbre en la escuela "Apolonio M. Avilés", lo cual beneficiará a más de 280 alumnos de ambos turnos, como parte de la inversión estatal en educación.

Para 2027, adelantó que se avizora más trabajo para los funcionarios públicos, con más inversiones en pavimentación y ampliación de la red de agua potable para solucionar el problema de fondo en verano.

Añadió a su vez que continuará el programa Mejora Coahuila, que beneficia a miles de habitantes y genera desarrollo social, con una gran inversión por parte del Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas.