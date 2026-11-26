VILLA DE ESPERANZAS, Coah.- La construcción de una techumbre estructural en la escuela primaria Apolonio M. Avilés, de esta villa, se pondrá en marcha como parte del programa "100 Techumbres Escolares", impulsado por el Gobierno del Estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, obra que permitirá mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades escolares, deportivas, culturales y recreativas.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez presidió el banderazo de inicio, acompañada del director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), Julio Long Hernández; el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; así como autoridades educativas y funcionarios regionales y municipales.

La directora del plantel, turno matutino, profesora Cristina Mendoza Salazar, agradeció al Gobierno del Estado y al municipio por el respaldo a la educación, al señalar que estas acciones se traducen en mejores espacios, mayores oportunidades y condiciones más dignas y seguras para que los estudiantes puedan prepararse y alcanzar sus sueños.

En representación de la comunidad estudiantil, el alumno de quinto grado, Francisco Alaín Hernández Villanueva, expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar este programa, al destacar que la techumbre era una necesidad para realizar ceremonias cívicas, eventos culturales y deportivos, ensayos y actividades de convivencia, sin depender de las condiciones climáticas.

El titular del ICIFED, licenciado Julio Long Hernández, informó que el programa contempla la construcción de 100 techumbres en las cinco regiones de Coahuila, con una inversión superior a los 313 millones de pesos, para beneficiar a alrededor de 30 mil estudiantes.

Explicó que, en este plantel, cuya obra se logró mediante las gestiones de la alcaldesa, se retirará la estructura existente para comenzar los trabajos en diciembre, con una techumbre de 18 por 24 metros, equivalente a 432 metros cuadrados, cubierta de lámina, sistema pluvial, iluminación tipo campana industrial LED y sistema de tierra física para prevenir descargas eléctricas, conforme a las normas federales de seguridad.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reiteró el compromiso de su administración de continuar impulsando obras que mejoren las condiciones de los planteles educativos, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y la sociedad.

Al hacer uso de la voz, Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en esta cuenca, destacó que las familias cuentan con un gobernador comprometido con mejores oportunidades educativas, mientras que se informó que la techumbre será inaugurada el próximo año, para que los alumnos dispongan de un espacio adecuado para fortalecer sus habilidades deportivas, culturales y de convivencia.

En este evento se contó además con la presencia de la directora del plantel turno vespertino, profesora Maricruz Mares Saucedo; profesora Perla Azucena Flores Chacón, jefa de sector en representación de la profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en San Juan de Sabinas y Múzquiz; Jesús Guerrero García, coordinador municipal de MEJORA Coahuila; profesora Berenice Garza Martínez, representante de Maestros Pa´Delante y el profesor Juan Luis Garza Moreno, representante de la supervisora de la zona escolar 305, así como padres de familia.