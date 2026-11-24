El colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro de Coahuila participará este viernes 27 de noviembre de 2026 en una mesa de trabajo regional con autoridades federales, estatales y más de 20 agrupaciones de búsqueda en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La presidenta del colectivo con sede en Monclova, Nancy Elizabeth Ramón Hernández, confirmó que viajarán este jueves con regreso previsto para el mismo viernes, con el objetivo de formar parte del diálogo de la región norte convocado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Ramón Hernández explicó que en el encuentro participan colectivos de todo México y que los trabajos están enfocados en acciones de búsqueda y coordinación con fiscalías.

De acuerdo con los detalles de la convocatoria, la sesión iniciará a las 09:00 horas en el polideportivo de Ciudad Victoria, con la asistencia de agrupaciones locales y de entidades vecinas como Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.

La mesa estará encabezada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República (FGR), Ernestina Godoy; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, además de titulares de la CNB, comisiones estatales y fiscales regionales.

Entre los puntos principales de la agenda destacan el ajuste de planes operativos para la región noreste, la definición de agendas de búsqueda conjunta —como en los límites de Ciudad Valles y El Mante— y la distribución de la bolsa presupuestal de 300 millones de pesos autorizada para labores de búsqueda en 2027.

Asimismo, los colectivos participantes plantearán la exigencia de agilizar los procesos de localización e identificación humana, así como la apertura y operación del Centro de Identificación Forense en Altamira.