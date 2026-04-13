Monclova: se proyecta colector pluvial para mitigar inundaciones en colonias del norte

Se proyecta la construcción de un colector pluvial sobre la avenida Leandro Valle, el cual beneficiaría al menos a nueve colonias del sector norte del municipio.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, dio a conocer que actualmente se trabaja en la planeación de un estudio hídrico que permitirá definir las acciones necesarias para mitigar las inundaciones que por años han afectado a colonias como Los Pinos, Bosques, Cedros, Elsa Hernández, San Francisco y el sector Petrolera, entre otras.

Detalló que este análisis se desarrollará en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y especialistas en la materia, con el fin de diseñar un proyecto integral que contemple el flujo de agua pluvial proveniente de diversas zonas y su adecuado desahogo.

Villarreal Pérez adelantó que dentro de las primeras recomendaciones se encuentra el aprovechamiento de un punto estratégico como área de desfogue pluvial, lo que incluso derivó en la gestión para cambiar la ubicación de un plantel educativo en la zona.

El alcalde señaló que una vez concluido el estudio técnico se podrá definir el monto total de inversión para el colector pluvial, así como establecer un cronograma de obras que se ejecutará en los próximos años.

Finalmente, subrayó que este proyecto busca atender una necesidad que no es reciente, sino que ha sido una demanda constante de la ciudadanía durante varios años, por lo que se dará seguimiento puntual para garantizar una solución definitiva a las inundaciones en este sector de la ciudad.