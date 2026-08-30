Nikte Falcón busca representar a México en basquetbol 3x3: Monclova

El talento deportivo de Monclova busca trascender fronteras con Nikte Falcón, estudiante del Colegio La Salle, quien inició el proceso para conformar la selección nacional de basquetbol 3x3 femenil U17.

La joven deportista busca obtener un lugar en el representativo mexicano que participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, competencia que se llevará a cabo del 2 al 10 de noviembre en Dakar, Senegal.

El Colegio La Salle de Monclova reconoció el esfuerzo, dedicación y trabajo de Nikte Falcón, al considerar su convocatoria al proceso nacional como un motivo de orgullo para la institución y el municipio.

El proceso representa para la basquetbolista una oportunidad de continuar desarrollándose en una disciplina en la que ha destacado y buscar un lugar entre las jugadoras que tendrán la responsabilidad de representar a México en la justa internacional.

A través de un mensaje, el Colegio La Salle felicitó a Nikte por este logro y le deseó el mayor de los éxitos durante esta etapa, además de invitarla a disfrutar la experiencia que representa competir por un lugar en la selección nacional.

La institución destacó que este proceso es resultado del esfuerzo y dedicación de la joven, quien ahora tiene como objetivo avanzar en la conformación del equipo mexicano U17 de basquetbol 3x3.