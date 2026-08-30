Reparación de daño en accidente de bicicleta en Monclova: detalles del caso

La persona responsable del accidente en el que murió una pareja que viajaba en bicicleta por la carretera 24, de Monclova a Candela, reparó el daño y la carpeta de investigación fue concluida, informó Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región.

El funcionario explicó que, tras las indagatorias correspondientes, se logró identificar a la persona responsable del accidente, quien posteriormente manifestó su deseo de reparar el daño.

"Hubo identificación. La persona responsable tuvo un acercamiento con las víctimas o con los ofendidos de estas personas fallecidas. Llegaron a un acuerdo, se reparó el daño y se concluyó la carpeta, al ser un delito de carácter culposo", señaló.

Lazo Chapa aclaró que el responsable no fue consignado desde un inicio, debido a que en ese momento no había sido identificado.

Precisó que, una vez realizadas las investigaciones, se logró establecer su identidad y se atendió su manifestación de reparar el daño a los familiares de las personas fallecidas.

Sobre el desacuerdo manifestado por los padres de Esperanza, quienes señalaron que no realizaron un trato directo ni el convenio en la Fiscalía, el delegado afirmó que el acuerdo se formalizó el día anterior y que el padre de la joven acudió a las instalaciones.

"Vino el papá de ella y se realizó el convenio. Nosotros explicamos de manera directa con ellos cuáles son las consecuencias de la reparación y los perdones", explicó.

Agregó que a los familiares se les asignó un asesor jurídico y que la decisión de aceptar la reparación correspondió a las víctimas u ofendidos.

"Digo, no nos podemos oponer a los deseos de las víctimas", puntualizó.