Carlos Villarreal Pérez inicia recarpeteo en colonia Guadalupe

Como parte de las obras sociales impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas dentro del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", el alcalde Carlos Villarreal Pérez encabezó la entrega y arranque de obras de recarpeteo en la colonia Guadalupe, con una inversión total superior a los 3.7 millones de pesos.

Durante el evento, el edil entregó oficialmente la obra de recarpeteo de la calle Anáhuac, en el tramo comprendido entre Caracas y Matamoros, y dio el banderazo de inicio a los trabajos de recarpeteo en la calle Caracas, entre bulevar Francisco I. Madero y Altamirano, beneficiando a cientos de familias del sector.

¿Qué ocurrió?

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los diferentes órdenes de gobierno, a fin de fortalecer las acciones que mejoran la calidad de vida de las familias de Monclova. "Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y la Federación para seguir transformando todos los sectores de nuestra ciudad. La clave es escuchar a la ciudadanía, dirigir bien los recursos y aprovechar los programas que nos ayudan a traer más obras", señaló.

Villarreal Pérez resaltó además el respaldo de programas federales como REPUVE y Agua Saludable, a través de los cuales se han podido realizar obras de agua y drenaje gracias a la buena coordinación con CONAGUA y la correcta administración de los recursos.

¿Cuál fue la respuesta de los habitantes?

En representación de los habitantes, Giovanni Guadalupe Borrego manifestó su satisfacción al ver cumplido un anhelo de muchos años: "Celebramos esta obra que arrancó el pasado 22 de octubre. Es un momento de gran alegría para quienes vivimos aquí, porque ahora podemos caminar y conducir con tranquilidad por calles dignas y seguras", expresó.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Monclova reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura urbana y continuar impulsando proyectos que eleven la calidad de vida de las familias en todos los sectores de la ciudad.