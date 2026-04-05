Ventas de comerciantes ambulantes en Monclova caen un 40% durante Semana Santa

La temporada de Semana Santa representa un periodo complicado para los comerciantes ambulantes de Monclova, quienes reportan una caída en sus ventas de hasta un 40 por ciento, debido a la baja actividad en la ciudad.

"Para nosotros los comerciantes no es buena temporada, porque realmente Monclova no tiene áreas turísticas y mucha gente sale, aunque sea a lugares cercanos. Aun así, tenemos que seguir echándole ganas", expresó Melba Farías, dirigente del comercio ambulante.

Indicó que la expectativa del sector era que las familias que viajan realizaran compras previas, como alimentos o artículos para llevar a balnearios y sitios de recreación, sin embargo, esto no ha sido suficiente para mantener el nivel de ventas.

Melba Farías detalló que son más de mil 800 comerciantes afiliados a la organización que dirige, provenientes de la región Centro del estado, quienes enfrentan esta situación cada año durante la Semana Santa.

Aunado a ello, señaló que actualmente existe una fuerte competencia, ya que cada vez es más común encontrar vendedores ambulantes en distintas colonias.

"Si caminas por cualquier colonia, ves gente vendiendo de todo, incluso personas que económicamente están bien sacan lo que ya no les sirve. Ya donde quiera encuentras comercio", comentó.

Pese a este panorama, consideró que esta actividad representa una alternativa positiva ante la falta de empleo, aunque subrayó la necesidad de mayor regulación y la generación de fuentes laborales formales.

Finalmente, expresó su esperanza de que la situación mejore en las próximas semanas, particularmente con la llegada del Día del Niño, fecha en la que tradicionalmente incrementan las ventas para este sector.