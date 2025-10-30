Vendedores de flor llegan a Monclova tras impacto de las inundaciones

Vendedores de flor llegan a Monclova con lo poco que lograron rescatar tras las lluvias e inundaciones que devastaron el sur del país. Productores de estados como Veracruz, Hidalgo y Puebla señalaron que los fenómenos naturales destruyeron cultivos, siembras y carreteras, por lo que este año serán pocos los comerciantes que arribarán a la región.

Aun así, algunos lograron salvar parte de su producción y viajaron hasta Monclova con la esperanza de recuperar algo de lo perdido.

Tal es el caso de Alberto Vargas, comerciante originario de Puebla, quien reconoció que el panorama para muchas familias es desolador ante las severas afectaciones que dejaron las recientes lluvias.

"Venimos del estado de Hidalgo, traemos lo que es la mano de león, cempasúchil, conchas, dragones, el conocido como crisantemo, chenas, astromelias, gladiola, nube, entre otras variedades de flor, que fue lo que alcanzó a crecer", explicó.

Dijo que gran parte de los sembradíos fueron arrasados por las lluvias y las inundaciones que afectaron Poza Rica, Veracruz, donde además de la pérdida de cultivos, quedaron dañados caminos y carreteras, impidiendo el traslado del producto.

"Es lo único que traemos y que logramos rescatar. Este año vendrán menos compañeros a Monclova, algunos compran o traen flor desde Puebla o Hidalgo, pero son muy pocos los que pudieron salir adelante después de tanta afectación", señaló.

Los comerciantes permanecerán en Monclova durante cinco días, con la expectativa de que las ventas sean favorables pese a la escasez.

En cuanto a los precios, Vargas comentó que el año pasado el manojo de flor se ofrecía en 50 pesos, aunque todavía no se ha definido si se mantendrán los mismos costos ante el incremento en los gastos de transporte y la reducción de la producción.

"Esperamos que la gente nos apoye, sabemos que es una tradición muy bonita y que aunque la flor venga poca, seguimos trayéndola con mucho esfuerzo", finalizó.