Comerciantes del IMSS denuncian fuga de aguas negras en Monclova

Comerciantes ubicados en la intersección de las calles Guatemala y De la Fuente, a la altura del área de Urgencias de la Clínica 7 del IMSS, denunciaron un problema persistente de aguas negras que se ha convertido en un foco de infección y una molestia constante para la ciudadanía.

De acuerdo con los afectados, la fuga provoca que las aguas residuales bajen desde la calle Guatemala hasta De la Fuente, generando un charco permanente justo en una zona de alto tránsito peatonal, donde diariamente circulan derechohabientes que acuden a la clínica.

La situación resulta aún más preocupante debido a que la mayoría de los negocios establecidos en el sector se dedican a la venta de alimentos, lo que representa un riesgo sanitario tanto para comerciantes como para clientes. Señalaron que, además del mal olor, las personas que transitan por el lugar se ven obligadas a rodear el área afectada para evitar el contacto con las aguas negras.

"Hay una fuga que viene de la Casa del Peregrino y desde diciembre hemos estado haciendo los reportes ante SIMAS. Solo nos dicen que vendrán a la brevedad posible, pero no hacen nada", denunciaron los comerciantes.

Indicaron que, aunque el problema afecta principalmente a un negocio de comida, también impacta a todas las personas que pasan por el lugar, ya que el encharcamiento es diario. "Barrremos el área y al poco rato vuelve a bajar el agua y se estanca otra vez frente a la Clínica 7", expresaron.

Ante esta situación, los comerciantes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera urgente la fuga de aguas negras y den una pronta solución a un problema que ya se ha prolongado por varios meses y que pone en riesgo la salud pública.