Comité Distrital Electoral 05 arranca actividades en Monclova

El Comité Distrital Electoral 05, con sede en Monclova, dio inicio formal a las actividades de vigilancia y seguimiento del proceso electoral local para la elección de diputados locales, informó su presidente, Jesús Raúl Martínez Lucio.

El funcionario electoral detalló que la instalación oficial del comité distrital se llevó a cabo el pasado 8 de enero, fecha en la que se celebró la sesión correspondiente para dar arranque a los trabajos del proceso electoral local de este año.

Como parte de las primeras acciones, este día el comité inició, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Junta Distrital de Monclova, un recorrido por las secciones electorales con el objetivo de realizar la entrega de anuencias, procedimiento indispensable para el desarrollo de las siguientes etapas del proceso.

Martínez Lucio explicó que el distrito cuenta originalmente con 108 secciones electorales, a las que recientemente se sumaron 21 secciones adicionales, pertenecientes al Distrito 04 con cabecera en San Pedro, lo que amplía el alcance operativo del Comité Distrital 05.

Indicó además que, dentro de las actividades previstas, existe la posibilidad de brindar apoyo a otros distritos electorales, dependiendo de las necesidades que se presenten durante el desarrollo del proceso.

Finalmente, señaló que tras concluir esta etapa inicial, el comité continuará con las demás actividades programadas conforme al calendario electoral, manteniendo la coordinación con las autoridades electorales federales y locales para garantizar un proceso ordenado y conforme a la ley.