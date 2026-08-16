El Instituto Electoral de Coahuila aprueba convocatoria para comités municipales

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó la convocatoria para integrar los 38 Comités Municipales Electorales que participarán en la organización del proceso electoral para renovar los ayuntamientos del estado.

Los comités serán instalados uno por cada municipio y sus integrantes deberán quedar designados, a más tardar, el 31 de octubre de este año, previo al inicio formal del proceso electoral, previsto para el 1 de diciembre de 2026.

Madely Figueroa, consejera electoral del IEC, llamó a la ciudadanía interesada a participar en la convocatoria y destacó que el organismo llevará a cabo acciones de difusión en las distintas regiones de Coahuila para ampliar el número de personas participantes.

La consejera explicó que los comités municipales serán fundamentales para el desarrollo de la elección con la que se renovarán los ayuntamientos de la entidad. "Vamos a estar en todas las regiones del estado difundiéndola y la idea es que las personas interesadas se integren a estos comités municipales", señaló.

De acuerdo con la convocatoria aprobada por el Consejo General, cada Comité Municipal Electoral estará integrado por una presidencia, una secretaría y tres consejerías municipales electorales, para un total de 190 cargos en los 38 municipios.

El registro de aspirantes y la carga de documentación permanecerán abiertos hasta el 22 de septiembre de 2026, mientras que la integración de los comités deberá aprobarse a más tardar el 31 de octubre.

Respecto a las nuevas reglas que podrían aplicarse en el próximo proceso electoral, Figueroa explicó que diversas reformas aprobadas a nivel nacional tendrán impacto en el ámbito local y obligarán a adecuar la legislación de Coahuila.

Sin embargo, señaló que el Congreso del Estado tiene hasta el 1 de septiembre de este año para realizar modificaciones al Código Electoral estatal. "Estamos a espera de que sea esta fecha límite, primero de septiembre, para ahora sí tener la legislación definitiva con la cual vamos a operar para este proceso electoral", indicó.

La consejera agregó que existen propuestas sobre distintos temas que podrían modificar la organización de la elección de ayuntamientos, por lo que el IEC esperará a conocer el marco legal definitivo antes de establecer la operación completa del proceso.

Figueroa confirmó que los comicios locales serán concurrentes con la elección federal de 2027, en la que se renovarán diputaciones federales, mientras que en Coahuila se elegirán los integrantes de los ayuntamientos.

Sobre el número de personas que podrían participar en la elección, explicó que el padrón electoral todavía se encuentra en proceso de actualización y que el corte definitivo se conocerá a principios del próximo año.

Recordó que en el proceso electoral de 2026 participaron aproximadamente 2.5 millones de ciudadanos con derecho al voto y estimó que el padrón podría incrementarse entre 200 mil y 300 mil personas, aunque aclaró que la cifra definitiva dependerá del cierre correspondiente.

La funcionaria destacó además que Coahuila se ha caracterizado por registrar una participación ciudadana elevada en sus últimos procesos electorales y consideró que la elección de 2027 podría mantener esa tendencia.