Quiebra de AHMSA fue culpa de AMLO, La situación de la empresa tiene nombre y apellido: Manolo Jimenez

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la situación de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), tiene nombre y apellido, y es Andrés Manuel López Obrador; además, adelantó que la licitación de nuevos contratos de carbón ayudará a la reactivación de la economía.

El mandatario reiteró que el proceso de reactivación va por buen camino, aunque criticó fuertemente la actitud del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el conflicto con Alonso Ancira.

"La quiebra de AHMSA tiene nombre y apellido. El expresidente prefirió ganar un pleito personal, quebrando a la empresa y llevándose de encuentro a 18 mil familias. Eso no es correcto", sentenció.

Indicó que junto al gobierno Federal, especialmente con la Presidenta Sheinbaum, se están tomando acciones concretas para revivir la empresa y proteger la economía regional.

"En el tema de carbón, a Coahuila le fue excelente, le quiero hacer un gran reconocimiento a la Secretaría de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Presidenta Claudia Sheinbaum porque hubo la voluntad total de que este proyecto se convirtiera en una palanca de desarrollo para la región carbonífera de nuestro estado", expresó.

Así mismo, dijo: "Se logró que participaran la mayor cantidad de empresas y empresarios locales, de Sabinas, Múzquiz, Monclova y Nueva Rosita, además de que ganaron sus contratos, por lo que el proyecto se repartirá la gran mayoría de las empresas de la entidad para que todos tengan un ingreso, compren maquinaria, camionetas, equipo contratar gente".

Jiménez Salinas destacó que cada empresa con trabajo es un detonante económico: "A diferencia de antes, donde solo ganaban unas cuantas, ahora quedaron más de 20 empresas, más lo que se acumule, tendremos a más de 40 empresas de dueños diferentes en la región carbonífera y generando economía".