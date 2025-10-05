Leonardo Daniel declarado prófugo por fraude en causa penal

Leonardo Daniel "N", acusado por el delito de fraude en la causa penal 278/2024, fue declarado sustraído de la acción de la justicia, luego de que incumpliera con su comparecencia ante el juez en la fecha programada.

En audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Frontera, se informó que el imputado había sido citado para presentarse el pasado 18 de agosto, sin embargo, acudió hasta el día 28, sin justificación válida. Pese a habérsele advertido que de no acudir a la siguiente audiencia se tomaría dicha medida, Leonardo Daniel volvió a ausentarse, lo que derivó en que se le considerara prófugo.

Cabe recordar que en una audiencia anterior, el acusado fue presentado tras haber sido detenido, pero logró obtener su libertad provisional. Ahora, ante su falta de cumplimiento, el Ministerio Público solicitó una audiencia privada para continuar el procedimiento legal en su contra, sin su presencia.

La víctima del caso fue identificada como José, quien denunció el presunto fraude cometido por el imputado. Las autoridades continúan con el proceso para garantizar justicia en el caso.