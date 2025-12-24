Hospital General Amparo Pape de Benavides se prepara para festividades

Durante las festividades decembrinas, el Hospital General "Amparo Pape de Benavides" se prepara para una mayor afluencia de pacientes debido a los accidentes y complicaciones de salud que se presentan en esta temporada.

El Director del Hospital, Ángel Cruz García, destacó que aunque los días festivos son momentos de convivencia familiar, también son una época crítica en términos de salud, donde las descompensaciones y urgencias se disparan, especialmente en los primeros días de enero.

"Se acercan fechas importantes, sobre todo en lo familiar, el 24 y 25 de diciembre suelen ser días en los que muchos de nuestros pacientes crónicos-degenerativos, que tienen una mejoría parcial, solicitan su alta voluntaria, con el objetivo de pasar las fiestas rodeados de su familia".

El director del nosocomio señaló que se acepta el alta de buena fe, pero se recomienda que continúen con su tratamiento, que sigan tomando su medicación y mantengan un régimen alimenticio.

A pesar de que muchos pacientes deciden regresar a sus hogares, el director alertó que los primeros 10 días de enero presentan un aumento significativo de descompensaciones, como hipertensión, diabetes descontrolada y problemas reumáticos.

"Este es un patrón que se repite año con año, los pacientes regresan con descompensaciones graves que requieren de atención inmediata, lo cual aumenta la carga de trabajo en enero", añadió.

Se prevé que el 24 y 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero, sean los días más intensos en hospitalización de pacientes, debido a los accidentes, intoxicaciones alimenticias o etílicas, así como complicaciones relacionadas con enfermedades crónicas.