Rosa María Castro Salinas: Caminos artesanales benefician a comunidades

MÚZQUIZ, COAH.- Los representantes populares deben mantenerse cercanos a las comunidades para conocer de primera mano sus necesidades y trabajar en soluciones, afirmó la diputada federal afromexicana Rosa María Castro Salinas, quien destacó la importancia de ser políticos "de a pie" y no de escritorio.

"Hoy en día, esto es lo que nos deja la gran satisfacción, conocer de primera mano las necesidades de los pueblos de los cuales emanamos y, a quienes hoy representamos", señaló.

La legisladora precisó que los programas sociales han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas, debido a que los recursos llegan directamente al seno familiar. Dijo que, anteriormente, antes de la Cuarta Transformación, no se sabía quién ejercía esos recursos.

Añadió que actualmente los recursos llegan a las comunidades y generan mejoras en distintos ámbitos. Como ejemplo, mencionó los programas relacionados con caminos artesanales, los cuales, afirmó, recorre constantemente en el estado de Oaxaca, de donde es originaria.

Castro Salinas recordó que forma parte del movimiento social negro, lucha que, dijo, inició desde 1996-1997, por lo que conoce las condiciones que enfrentan las comunidades afromexicanas en sus territorios.

Destacó que este año se contemplan 29 caminos artesanales tan solo en las costas de Oaxaca.

Finalmente, afirmó que se habrá de contar con una ley de derechos para todos estos pueblos, "muy de vanguardia", por lo que consideró que existe la obligación de construirla y aportar para su integración.

Reconoció finalmente que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha brindado posibilidades y facultades a las instituciones para impulsar una legislación robusta que favorezca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.