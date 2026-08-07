Laura Jiménez encabeza Asamblea Regional en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Este pasado viernes se llevó a cabo la Asamblea Regional de los Pueblos Kickapoo, Afromexicano y N´dee como parte del proceso de diálogo y consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En dicho diálogo se contó con la presencia de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez; diputadas federales, representantes de las etnias de Múzquiz y, en representación del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, asistió la maestra Patricia Esther Lleverino.

El encuentro reunió a representantes de los pueblos originarios para intercambiar opiniones y planteamientos en torno a la iniciativa legislativa, en un ejercicio de participación dirigido a garantizar que sus voces sean consideradas durante el proceso.

La consulta forma parte del mecanismo de diálogo impulsado para recabar las propuestas, inquietudes y observaciones de las comunidades indígenas y afromexicanas respecto al contenido de la legislación y garantizar, sobre todo, sus derechos que ya están reconocidos en el Artículo 2 Constitucional, por lo que dentro de esta propuesta buscan enriquecer la participación de los pueblos mediante dicha consulta, en la cual ellos formalicen opiniones y observaciones respecto a esta propuesta a través de la cual se pretende armonizar dicho artículo, donde se manda que una vez que se reconoce como tal el derecho público, se tiene que regular una Ley General de Derechos que establezca las bases y principios generales para que a su vez sean reconocidos y oponibles a terceros.

Durante la jornada se abordaron diversos aspectos relacionados con el reconocimiento y protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afromexicanos dentro del marco legal que se busca establecer.

La Asamblea Regional se realizó como parte del proceso nacional de consulta para la construcción de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, dejando establecido a la vez que esto generará también obligaciones que se tendrán que cumplir, obteniendo además beneficios como el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

En dicho evento se contó además con la presencia del consejero nacional Kikapoo Esteban Salazar González; José Juan Hidalgo, presidente del Comisariado Ejidal en el Nacimiento de los Negros Mascogos de Múzquiz; Dra. Ema Palacios Hernández de la etnia N´ dee; Dra. Gema Carrales Medina, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También presente Rosa María Sánchez Salinas, diputada federal y representante de pueblos indígenas; diputada Irma San Juan de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas; Lic. Blanca Miranda en representación de la Secretaría de la Mujer en el Gobierno de Coahuila; Lic. Karla Rubí García Amador en representación de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal; Lic. Denis Ancira Guzmán, en representación de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila; Lic. Eduardo Salazar Badillo, en representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Lic. Cinthia Cuevas Sánchez, diputada federal; Lic. Hilda Dávila Saucedo, titular de la mesa de paz en el estado por parte de la Secretaría de Gobernación, entre otras distinguidas personalidades.