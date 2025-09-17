Falta de unidades en Ruta Praderas afecta a colonias del sur poniente

Habitantes de siete colonias del sector sur poniente de la ciudad sufren por la falta de unidades en la Ruta Praderas, Calderón y Mezquital del Valle, lo que ha generado complicaciones para estudiantes y trabajadores que dependen del transporte público.

Luis Ibarra, gestor social de la zona, explicó que actualmente circulan solo cuatro camiones en dicha ruta, cantidad insuficiente para cubrir la demanda de las colonias afectadas.

Señaló que, pese a existir más de 30 concesiones asignadas, muchas unidades no prestan servicio por el bajo número de pasajeros que levantan.

"Queremos pedirle a la ciudadanía que tenga confianza, ya que tras las pláticas que sostuvimos con el regidor de Transporte, se hizo el compromiso de que a partir del próximo lunes se incrementará de 4 a 7 el número de camiones en circulación. Esperamos que con esto haya servicio también los sábados y domingos", indicó.

Ibarra agradeció la disposición del director y del regidor de Transporte para atender las demandas vecinales y buscar una solución al problema.

Los vecinos confían en que las medidas anunciadas se concreten lo antes posible para garantizar que estudiantes y trabajadores puedan trasladarse de manera segura y sin retrasos.