Mario Coria Rohell pide compromiso a diputados en Coahuila

Al iniciar el periodo de precampañas rumbo a la renovación del Congreso del Estado de Coahuila, representantes del sector empresarial exigieron mayor compromiso, cercanía y sensibilidad social a quienes buscan una diputación.

El empresario Mario Coria Rohell señaló que uno de los principales reclamos hacia los legisladores es la falta de contacto con la ciudadanía una vez que llegan al cargo, ya que no regresan al territorio para escuchar a la gente.

"Queremos pedir, número uno, que vuelvan, porque nomás los vemos normalmente a los diputados cuando andan pidiendo el voto, ya llegan y no regresan, todos se vuelven votos de bancada y andan bien ocupados".

Indicó que, ante la situación económica que enfrenta la región Centro y Carbonífera, se requiere de legisladores con mayor sensibilidad tanto con la población como con la iniciativa privada.

"Sí les pediríamos más sensibilidad social, tanto para la gente como para la iniciativa privada, para los negocios y las empresas, y más en la situación en la que está ahorita la región Centro y Carbonífera".

Señaló que existen temas prioritarios que únicamente pueden atenderse desde el ámbito legislativo, como la gestión de recursos y fondos que permitan respaldar a las familias y a las empresas que continúan apostando por el crecimiento regional.

Además, pidió a quienes lleguen a una curul ejercer autonomía y no limitarse a respaldar decisiones partidistas sin análisis previo, que razonen el voto y no porque la bancada vaya a favor o en contra den ese voto corporativo.

En cuanto a la participación ciudadana, reconoció que las elecciones en las que solo se renuevan diputaciones suelen tener menor afluencia, pero consideró fundamental que la población se involucre.

"Es un llamado a la ciudadanía para que no nada más voten por votar, sino que hagan el ejercicio en este tiempo que estamos empezando, en esta jornada de análisis y estudio de las diferentes propuestas y candidatos, y en base a eso salgan a votar, que participen y emitan su sufragio", indicó.