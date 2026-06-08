Raúl Martínez Lucio supervisa cómputo distrital en Monclova

El cómputo distrital de la elección del pasado domingo iniciará a partir de este miércoles, cuando el Comité Distrital 05 de Monclova lleve a cabo el recuento oficial de votos para validar los resultados preliminares obtenidos durante la jornada electoral.

Raúl Martínez Lucio, presidente del Comité Distrital del IEC en Monclova, informó que tras concluir la captura de actas y la recepción de paquetes electorales, el sistema arrojó una participación ciudadana de entre el 50 y 51 por ciento, equivalente a más de 71 mil votos emitidos en el distrito.

"El día de ayer en la noche y madrugada de hoy se publicaron los resultados preliminares de la jornada electoral, donde se computaron en total 258 casillas, además de dos paquetes correspondientes a la casilla especial y al voto anticipado".

Indicó que durante esta jornada electoral se superaron las expectativas de la participación ciudadana, con una respuesta positiva de la gente durante el proceso electoral.

Martínez Lucio indicó que el siguiente paso será el cómputo distrital programado para el miércoles 10 de julio, procedimiento en el que podrían abrirse paquetes electorales para realizar un recuento voto por voto, conforme a los porcentajes que arrojó el sistema tras la recepción de los paquetes.

"De acuerdo al porcentaje que nos arrojó el sistema de recepción de paquetes vamos a realizar un recuento, se abren paquetes y se va a realizar el conteo".

Durante el procedimiento estarán presentes representantes de partidos políticos, personal acreditado por el Instituto Electoral y funcionarios del propio comité, con el objetivo de garantizar transparencia y legalidad en el desarrollo del recuento.

Mencionó que hasta el momento no se ha presentado ninguna inconformidad o solicitud de impugnación por parte de candidatos o partidos políticos.

Agregó que una vez concluido el cómputo distrital se dará por cerrado el proceso en esta etapa, quedando pendiente únicamente cualquier eventual recurso legal o impugnación que pudiera presentarse posteriormente ante las autoridades correspondientes.