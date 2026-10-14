Julián Torres Ávalos denuncia comunicado falso de CIESA que afecta a trabajadores de AHMSA

Julián Torres Ávalos, integrante del Grupo de Defensa Laboral de Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), denunció el impacto emocional y la frustración generada entre la plantilla laboral tras la publicación de un comunicado falso atribuido a la empresa CIESA, que jugó con la ilusión de miles de familias.

El representante laboral relató que la difusión de dicho documento provocó que numerosos trabajadores creyeran inicialmente en la veracidad del mensaje, manifestando alivio y agradecimiento en redes sociales ante la expectativa de recibir el pago de sus adeudos.

«Ayer mucha gente se alegró y creyó que era cierto; empezaron a darle gracias a Dios y a publicar mensajes. Lo que recomendé fue mantener la calma y esperar información oficial. La realidad es que no creemos en ese comunicado, alguien quiere inquietarnos y crear problemas», expuso Torres Ávalos.

Ante las afectaciones emocionales sufridas por obreros y amas de casa que guardan la esperanza del rescate financiero de la siderúrgica, el dirigente anunció que solicitarán formalmente a las autoridades competentes emprender una investigación legal para identificar y denunciar a los administradores de la página responsable de emitir publicaciones apócrifas.

Torres Ávalos enfatizó que la propagación de datos no verificados genera falsas expectativas seguidas de severos episodios de decepción entre las familias afectadas por el concurso mercantil de la empresa.