Conalep Monclova ofrece cursos gratuitos de inducción a 600 estudiantes

Deyanira Terrazas, directora del Conalep Monclova, informó que 600 jóvenes iniciaron los cursos de inducción previos al examen de admisión. Estas sesiones se desarrollarán durante tres sábados de forma gratuita. El objetivo es que los estudiantes conozcan el sistema educativo y cumplan con los requisitos del proceso de selección estatal.

La directora señaló que es fundamental que los interesados completen este registro a tiempo. Debido a que el sistema de ingreso es controlado a nivel estatal, quienes no participen en las etapas de admisión difícilmente podrán obtener un lugar. Terrazas instó a los jóvenes a tomar con responsabilidad estas jornadas académicas.

Más allá de lo académico, la institución enfoca sus esfuerzos en la salud mental de los estudiantes. El plantel cuenta con el apoyo de psicólogas, tutores y orientadoras para detectar casos de depresión. Estas acciones buscan ofrecer un entorno seguro y prevenir situaciones de riesgo personal o social entre la población estudiantil.

En cuanto a la seguridad interna, la directora mencionó que se mantienen protocolos constantes como la revisión de útiles escolares. Estas medidas preventivas se realizan con la intención de fomentar un ambiente de orden y respeto. Según Terrazas, el acompañamiento del personal docente es clave para vigilar el comportamiento de los alumnos.

Finalmente, la titular del plantel agradeció la respuesta de los padres de familia ante la alta demanda de espacios. Aseguró que el compromiso de la escuela es formar profesionales técnicos que logren integrarse con éxito al sector productivo. La meta institucional es que los jóvenes concluyan su bachillerato de manera satisfactoria.