Padre narra angustia en Clínica 7 del IMSS por conato de incendio

Lo que comenzó como una noche más de espera para Aldo Alonso Delgado Gómez y su esposa, se convirtió en minutos de tensión y angustia, cuando fueron alertados de un conato de incendio en la Clínica 7 del IMSS, pues su hijo permanece internado en terapia intensiva desde el sábado.

"Nos avisaron que en el segundo piso había una situación crítica, por lo que subí para ver cómo estaba mi hijo y en esa área todavía no estaban enterados", contó el vecino de la colonia Cañada Sur, mientras recordaba la preocupación que lo invadió al imaginar un posible desalojo.

Aunque en terapia intensiva no percibió humo ni olor a quemado, la incertidumbre lo llevó a asomarse por las ventanas.

"Mi preocupación era mi hijo, fueron minutos de angustia porque no sabía qué era lo que estaba pasando", señaló.

Indicó que se comunicó con su esposa que se encontraba en la abajo, en la explanada del Block "B", quien le informó acerca de la intensa movilización de patrullas, ambulancias y personal médico, que había al exterior.

"Era una situación de estrés, de algo a lo que no estamos acostumbrados y que no está en nuestras manos", agregó.

Delgado Gómez mencionó que a pesar de que su hijo estaba bien y el área en el que se encontraba no había riesgo, se preparó en caso de que fuera necesario evacuarlo y ver que estuviera bien.

Comentó que tuvo que salir del edificio como parte del protocolo de seguridad y esperar afuera, viendo cómo los pacientes eran acomodados en el área de recepción, mientras se realizaban las revisiones en la zona afectada.