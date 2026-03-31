Aumento en precio del diésel afecta transporte urbano en Monclova

Monclova, Coahuila.- El aumento en el precio del diésel mantiene bajo fuerte presión al transporte urbano de Monclova, donde concesionarios advirtieron que el costo del combustible ya está golpeando severamente la operación diaria de las rutas y, de no registrarse una baja en las próximas semanas, podrían verse obligados a solicitar un incremento en la tarifa del pasaje.

Así lo señaló Néstor Daniel Pérez Calvillo, quien explicó que el alza del combustible se ha convertido en uno de los principales problemas para el sector, al disparar los gastos de operación en una temporada en la que además disminuye el número de pasajeros. Actualmente, en una estación de servicio de la ciudad, el diésel ya se oferta en 29.89 pesos por litro, de acuerdo con un precio observado este martes, muy por encima de lo que venían pagando apenas semanas atrás.

"Claro que sí, es un impacto negativo para nosotros", expresó el representante transportista, al detallar que hace poco más de dos semanas el litro de diésel se encontraba alrededor de los 25 pesos, pero posteriormente subió hasta los 28.30 pesos, encareciendo de forma importante cada vuelta que realizan las unidades. A nivel nacional, el precio promedio del diésel se ha ubicado en alrededor de 27.87 pesos por litro en los últimos días, aunque en algunas estaciones del país ya supera los 30 pesos, reflejando la presión que vive el sector transportista.

Pérez Calvillo detalló que, en el caso de rutas largas, una unidad puede consumir 15 litros de diésel por vuelta, y al completar cuatro recorridos diarios, el gasto alcanza los 60 litros por día. Con un precio cercano a los 30 pesos por litro, eso representa un desembolso de aproximadamente mil 793 pesos diarios por camión, solamente en combustible, una cifra que complica seriamente la rentabilidad del servicio.

"Son 60 litros que ocupamos diarios", explicó, al señalar que en muchas ocasiones el ingreso ya no alcanza para cubrir con holgura ese gasto, sobre todo en temporadas de baja afluencia como Semana Santa. Incluso, reconoció que algunos concesionarios optan por detener temporalmente parte de las unidades o reducir la frecuencia de paso para evitar pérdidas mayores.

Ante este panorama, el representante del transporte urbano advirtió que, aunque por ahora no se había contemplado formalmente un ajuste al pasaje, el incremento del combustible podría llevarlos a presentar una solicitud ante el Municipio para revisar la tarifa.

"Si no va a bajar el precio del diésel, creo que vamos a tener que meter una solicitud de aumento para que se nos considere ahí en el municipio", declaró.

Actualmente, la tarifa del transporte urbano en Monclova se mantiene en 13 pesos general y 10 pesos preferencial, pero los concesionarios sostienen que el encarecimiento del diésel ya está rebasando la capacidad de maniobra del sector, por lo que el precio del combustible se perfila como un factor clave en una eventual petición de ajuste.