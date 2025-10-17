IMSS realiza jornada por Día Mundial de Lucha contra Cáncer de Mama

Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el próximo domingo 19 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social llevó a cabo una caminata y una jornada de promoción para concientizar a la población de la importancia de detectar esta enfermedad de manera oportuna.

El subdirector de Medicina Familiar de la Clínica 7, Armando Treviño, explicó que estas actividades forman parte de una campaña estatal del IMSS enfocada en la concientización sobre la detección oportuna del cáncer de mama, uno de los padecimientos más frecuentes entre las mujeres mexicanas.

"Hoy estamos conmemorando el mes de la lucha contra el cáncer, el día de la lucha contra el cáncer de mama, concientizando a la población con un programa de promoción a la salud que se realiza en varias regiones con la intención de invitar a todas las mujeres a hacerse la autoexploración o una mastografía si tienen entre 40 y 69 años".

Durante la jornada, personal médico, de enfermería, trabajo social y promoción a la salud ofreció pláticas sobre prevención, autoexploración y factores de riesgo, además de brindar atención gratuita en el mastógrafo móvil.

Destacó que la respuesta de la población ha sido positiva y cada vez más mujeres acuden a revisiones, aunque aún existen casos detectados en etapas avanzadas.

"Sí se está teniendo una respuesta cada vez mayor, se van quitando poco a poco los tabús, pero todavía hay personas que llegan tarde al diagnóstico, lo que complica el tratamiento, por eso insistimos en la revisión constante, incluso sin síntomas visibles".

La caminata, que recorrió los alrededores del hospital, contó con la entusiasta participación de cerca de 300 alumnos y docentes de escuelas de enfermería y medicina, quienes portaron distintivos color rosa y pancartas alusivas al mensaje de detección temprana.

El evento concluyó con una exposición informativa y módulos interactivos dirigidos a la población abierta, como parte de la estrategia nacional de sensibilización sobre el cáncer de mama.