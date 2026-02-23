Carlos Villarreal inaugura concursos del COBAC Oriente en Monclova

Monclova, Coah.- Con el firme propósito de impulsar el talento y la participación de las y los jóvenes de Monclova, el alcalde Carlos Villarreal encabezó la inauguración de los concursos organizados por el COBAC Oriente, con motivo de su XIX Aniversario, acompañando a Karina Franco, directora del plantel, en el arranque de esta significativa celebración académica, cultural y deportiva que forma parte de la estrategia que el Gobierno Municipal realiza, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en apoyo de las instituciones educativas en el municipio.

Durante dos días, estudiantes de diversas instituciones participan en actividades académicas, culturales y deportivas como oratoria, canto y vóleibol, espacios que fomentan la disciplina, la sana competencia y el trabajo en equipo.

El alcalde destacó que la coordinación entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y las instituciones educativas permite generar mejores condiciones para que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades y fortalezcan su formación.

"Creemos en el talento de nuestra juventud. Por eso, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando acciones que abran oportunidades y brinden mejores herramientas para que nuestras y nuestros estudiantes alcancen sus metas", expresó.

Asimismo, el edil reconoció el trabajo del personal docente y directivo del COBAC Oriente por sus 19 años formando generaciones comprometidas con su comunidad.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una coordinación permanente con el Gobierno del Estado y el sector educativo, fortaleciendo iniciativas que impulsen el desarrollo académico, cultural y deportivo de la juventud monclovense.