Anuncian Feria del Empleo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La subsecretaria del Trabajo en la Región Carbonífera, Carolina Morales Iribarren, anunció que en aproximadamente mes y medio se pondrá en marcha la Primera Feria del Empleo en esta cuenca.

Aunque aún no se ha definido el municipio sede, el evento busca abrir nuevas oportunidades laborales para los habitantes de esta cuenca.

Morales Iribarren explicó que ya existe una bolsa de trabajo conformada por diferentes empresas que han mostrado interés en participar. Además, adelantó que en mayo se espera la apertura de nuevas compañías tanto en el municipio de Sabinas como en San Juan de Sabinas, lo que incrementará la oferta de vacantes disponibles para la población.

La funcionaria destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la economía regional y brindar alternativas de empleo formal. Subrayó que la feria será un espacio de encuentro entre buscadores de trabajo y empresas, con el objetivo de agilizar los procesos de contratación y fomentar la vinculación laboral.

Asimismo, señaló que las acciones emprendidas se realizan bajo el lineamiento de trabajo y responsabilidad que ha marcado el gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

En este sentido, reiteró que la administración estatal mantiene el compromiso de impulsar proyectos que generen bienestar y desarrollo en la Región Carbonífera.

Finalmente, Morales Iribarren invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la convocatoria oficial que se dará a conocer en las próximas semanas, donde se detallarán el municipio sede, las empresas participantes y los perfiles laborales requeridos.

Con ello, se espera que la Primera Feria del Empleo se convierta en un punto de partida para nuevas oportunidades de crecimiento en la Región Carbonífera.