Presentarán a juez caso de Dominic

La Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para judicializar el caso de la muerte del pequeño Dominic de 9 años de edad, atropellado el pasado domingo en el sector oriente, mientras que el conductor señalado como probable responsable se mantiene en calidad de detenido.

Lo anterior lo informó el delegado regional, Everardo Lazo Chapa, quien comentó que en estos momentos se está integrando la carpeta de investigación, para presentar el caso en las próximas horas ante el juez de control. "El asunto se va a judicializar, La persona está detenida desde el momento en que se suscitó el hecho, en un inicio se llevó a un hospital porque presentó por ahí algunos problemas por la presión y la diabetes, pero nosotros vamos a presentar el caso ante el juez para que se le dé seguimiento".

El delegado señaló que, hasta este momento los indicios recabados dentro de la carpeta de investigación apuntan a la probable responsabilidad del detenido, sin embargo continuarán con las investigaciones. Informó que no existen datos que indiquen que el conductor estuviera bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia al momento del accidente.

Externó que una vez presentado ante el órgano jurisdiccional se desarrollará la audiencia inicial de imputación, donde el Ministerio Público solicitará la aplicación de las medidas cautelares correspondientes, mientras continúa el proceso legal.

Sobre la posibilidad de analizar otras responsabilidades en cuanto a los padres, debido a que el menor se encontraba solo por una vialidad de alta velocidad, señaló que primero concluirán la integración de la carpeta de investigación y posteriormente se dará vista a las autoridades correspondientes como la PRONNIF.