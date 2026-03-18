Aeropuerto Venustiano Carranza sin aerolíneas comerciales en Monclova

Mientras ciudades del norte del estado como Ciudad Acuña continúan fortaleciendo su conectividad aérea con la apertura de nuevas rutas, la región Centro continúa paralizada ante la falta de vuelos comerciales, situación que se atribuye a la situación económica que se mantiene en la localidad.

Durante esta semana se anunció la apertura del vuelo de Acuña a Saltillo, lo que abre una nueva alternativa de conectividad a la población, manteniéndose la actividad de Aerus en la región Norte tanto en Piedras Negras como en Acuña.

Mientras tanto, en la región Centro no se cuenta con información sobre la posible llegada de alguna aerolínea comercial a pesar de las gestiones realizadas por las autoridades del estado y aeroportuarias.

Miguel Ángel Villarreal, administrador del Aeropuerto "Venustiano Carranza", mencionó que aunque existe un interés del Gobernador Manolo Jiménez Salinas y la administración del aeropuerto, hasta el momento las aerolíneas comerciales no han decidido operar en la región Centro.

Señaló que el Aeropuerto Internacional mantiene una actividad constante, aunque limitada a vuelos privados y corporativos, principalmente de empresas internacionales instaladas en la región. Entre estas destacan operaciones provenientes de ciudades como Dallas, San Antonio y Houston, vinculadas a compañías del sector industrial, con un promedio de entre 8 a 10 operaciones diarias.

"Sí hay movimiento en el aeropuerto, estamos trabajando bien, tenemos la infraestructura únicamente falta la decisión de alguna aerolínea para instalarse en la localidad, pero no se ha tenido información al respecto".

Mencionó que uno de los factores que podría influir en la instalación de la aerolínea, es la situación económica que se mantiene en la región Centro, ante la crisis de Altos Hornos de México y el impacto en las empresas locales, lo que impide que el mercado aéreo despegue en Monclova.