Empatía y inclusión: Daniella Giacomán habla sobre el Síndrome de Moebius en Monclova

Con el objetivo de fomentar la empatía y la inclusión, alumnos, docentes y padres de familia de la UPN Monclova participaron en la conferencia "Sonriendo con el Corazón", impartida por la periodista, escritora y activista, Daniella Giacomán Vargas, quien compartió su testimonio como persona con Síndrome de Moebius.

Durante el encuentro, al que también asistieron madres de familia con hijos que padecen esta condición, incluso provenientes de otras regiones del estado, la ponente invitó a los asistentes a realizar un ejercicio sencillo: sonreír. Tras hacerlo, destacó que las personas con este síndrome no pueden realizar ese gesto, lo que permitió sensibilizar de inmediato sobre su realidad.

Giacamán Vargas explicó que el Síndrome de Moebius es una enfermedad neurológica congénita, considerada rara debido a su baja incidencia, con aproximadamente un caso por cada 20 millones de nacimientos. Esta condición afecta el desarrollo de algunos nervios craneales, lo que impide a quienes la padecen sonreír, mover los ojos de manera lateral o hablar con normalidad, además de que puede estar acompañada de otras afectaciones físicas.

Señaló que, al tratarse de una enfermedad poco común, uno de los principales retos es la falta de conocimiento social, por lo que destacó la importancia de visibilizarla. "Somos una enfermedad rara, pero no somos invisibles", expresó ante los asistentes.

La conferencista, originaria de Monterrey, compartió también parte de su historia personal, resaltando el trabajo que ha realizado en los últimos meses para generar conciencia sobre esta condición y promover una sociedad más incluyente.

El evento dejó entre los asistentes una reflexión sobre la importancia de la empatía, el respeto y la inclusión hacia las personas con discapacidad, así como el compromiso de seguir informando y creando espacios de sensibilización.