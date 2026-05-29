SIMAS Monclova reporta reducción de ingresos: Eduardo Campos

Durante el mes de abril se tuvo una reducción de un millón de pesos en los ingresos de SIMAS Monclova-Frontera ante la reducción del consumo de agua en las empresas por la disminución de producción, lo que obliga a realizar ajustes presupuestales en distintas áreas del organismo.

El gerente de SIMAS, Eduardo Campos, señaló que durante la Sesión de Consejo se dio a conocer el resultado de abril, en el que se informó sobre la disminución de ingresos en el área comercial. Durante el mes de abril se tuvo la reducción de un millón de pesos, sin embargo señaló que en acumulado anual se mantiene en cifras positivas.

Indicó que la reducción de los ingresos se debe a la disminución en el consumo de agua en las empresas, principalmente la planta galvanizadora, que redujo significativamente su operación. "Antes nos consumía un millón y medio o dos millones de pesos por mes y ahorita andan entre los 500 o 600 mil pesos, sí está funcionando, pero con una reducción importante de producción".

Campos Villarreal indicó que la reducción industrial comenzó a reflejarse directamente en las finanzas del organismo, debido a que esos ingresos estaban contemplados dentro de las proyecciones elaboradas para este año. A pesar del ajuste registrado en abril, aseguró que SIMAS continúa arriba del presupuesto anual y mantiene capacidad operativa y financiera para cumplir con los compromisos que se establecieron al inicio del año.

Sin embargo, reconoció que si la disminución en el consumo industrial se mantiene en los próximos meses, podrían afectar los planes de inversión y de obra pública contemplados por el organismo operador. Debido esto se contemplan algunas estrategias para reducir gastos y compensar el déficit registrado durante abril.