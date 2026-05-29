SIMAS Monclova presenta resultados operativos y financieros de abril de 2026

Monclova, Coahuila.- El Ayuntamiento de Monclova participó en la sesión mensual del Consejo del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS), donde se presentaron los resultados operativos y financieros correspondientes al mes de abril de 2026, como parte del seguimiento permanente a las actividades del organismo.

Durante la reunión se informó sobre el comportamiento de los ingresos y egresos registrados durante abril, así como de los avances observados durante mayo, manteniéndose indicadores favorables que permiten dar continuidad a diversos proyectos y acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en la región.

En el encuentro también se destacó la respuesta positiva de los usuarios a los programas de regularización implementados por el organismo, situación que ha contribuido al fortalecimiento financiero de SIMAS y al cumplimiento de sus compromisos operativos, de mantenimiento y atención a la ciudadanía.

Asimismo, los integrantes del Consejo revisaron las acciones realizadas para atender reportes de drenajes colapsados y las afectaciones derivadas de las recientes lluvias registradas en la ciudad. Se dio seguimiento a los trabajos efectuados en distintos sectores de Monclova para restablecer los servicios y brindar una respuesta oportuna a los usuarios afectados.

Las autoridades señalaron que estas labores forman parte de una estrategia permanente para garantizar el correcto funcionamiento de la red de agua potable y drenaje, además de atender de manera inmediata las contingencias que pudieran afectar a la población.

El Ayuntamiento de Monclova reiteró que mantiene una coordinación constante con SIMAS para dar seguimiento a los temas relacionados con el abastecimiento de agua, saneamiento y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, con el objetivo de fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las familias monclovenses.