Confía el Democrático en la venta de AHMSA

MONCLOVA, COAH.- La existencia de seis postores interesados en adquirir Altos Hornos de México representa una señal de confianza para los trabajadores, consideró Ismael Leija, dirigente sindical.

El líder sindical señaló que el panorama actual es diferente al de la subasta anterior, que fue declarada incierta debido a que no hubo postores ni depósito de garantías.

"Nos daba una señal de que se está avanzando el proceso", afirmó Leija, al referirse también a la audiencia del síndico realizada la semana pasada en la Ciudad de México respecto a la cuota concursal con los acreedores garantizados.

Explicó que dicha audiencia se desarrolló de manera tranquila y que los acreedores estarían en condiciones de otorgar el permiso o la firma necesaria para que la subasta o venta de la empresa pueda realizarse.

Perspectivas de los Postores para AHMSA

Sobre cuál de los seis postores podría ser el más viable para quedarse con Altos Hornos de México, Leija indicó que no podría señalar a alguno en particular. Sin embargo, consideró que quien adquiera la empresa deberá conocer el valor de lo que está comprando.

"El que se quede con Altos es porque sabe lo que va a adquirir", expresó, al destacar que se trata de una empresa rentable y productiva que representa mucho para las regiones Centro, Desierto y Carbonífera de Coahuila.

Respecto a una eventual reactivación, el dirigente sindical consideró que la producción tendría que comenzar de manera gradual, debido a las condiciones en las que quedó la empresa.

"Es una empresa que dejaron morir y va a volver a crecer y va a volver a nacer", señaló. Reconoció que en un inicio no necesariamente serían contratadas las mismas cantidades de trabajadores, ya que la operación tendría que crecer conforme se reactive la empresa.

No obstante, afirmó que por su propia naturaleza Altos Hornos de México debe volver a ser una empresa grande y recuperar paulatinamente su capacidad.

Sobre la competencia en el mercado nacional, Leija descartó que sea difícil para AHMSA volver a posicionarse, al considerar que la calidad de los productos que actualmente fabrican otras empresas mexicanas no es la misma que tenía Altos Hornos de México.

Destacó además la infraestructura y los equipos con los que cuenta la siderúrgica, entre ellos los sistemas de laminación en caliente, laminación en frío, el molino Steckel, así como las áreas de normalizado, acerías y aceros eléctricos.

"Es otra cosa, la verdad", afirmó. Por ello, consideró que la empresa tendría posibilidades de abrir nuevamente mercado de manera viable.

Confianza en la Reactivación y Pago a Trabajadores

A los trabajadores agremiados a su organización, Ismael Leija les pidió mantener la confianza ante el proceso actual. "Que tengamos confianza", expresó, al señalar que el escenario es distinto al de la subasta anterior y que ahora existen postores interesados en adquirir una empresa cuyo valor y significado para la región, dijo, son conocidos.

En cuanto al pago de los créditos laborales, explicó que, hasta donde tiene conocimiento, se creará un fideicomiso mediante el cual se irá liquidando a los trabajadores. Señaló que el pago a los trabajadores es el primer punto dentro de este proceso.

Sobre el tiempo que podría tardar la liquidación, reconoció que todavía no cuenta con una fecha precisa, aunque confió en que pueda concretarse lo antes posible. "Ojalá y sea antes, porque ya es mucha la necesidad de los trabajadores", concluyó.