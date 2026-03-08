Eugenio Williamson destaca la seguridad en Coahuila: confianza empresarial

El trabajo que realizan las autoridades estatales en materia de seguridad genera confianza entre sector empresarial de la región Centro, quienes consideran que las acciones en contra de la delincuencia deben aprovecharse para promover la llegada de nuevas inversiones al estado y a la región.

El empresario Eugenio Williamson reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado, particularmente con los cateos y decomisos realizados en distintos municipios, los cuales han brindado mayor certeza a la población de que se está actuando contra quienes cometen delitos.

Señaló que esto genera una gran tranquilidad porque Coahuila es un estado seguro y se ha venido realizando un importante trabajo para mantener los índices de seguridad a través de estas acciones.

"El Fiscal y la Fiscalía han hecho excelente labor en la región Centro, estos cateos y los decomisos que se han realizado, nos dan la certeza de que se está actuando contra gente que sigue vendiendo sustancias".

Indicó que estas acciones son bien vistas por la ciudadanía, ya que ayudan a mantener la tranquilidad en la región y evitan que se generen situaciones de violencia como las que se registran en otras partes del país.

"Hoy por hoy Coahuila es un estado seguro donde puedes transitar en la noche o en la madrugada sin temor a que te secuestren o te amenacen, ese esfuerzo sí lo hemos visto reflejado cuando transitamos en las calles".

Señaló que el clima de seguridad que se mantiene en la entidad puede convertirse en un factor determinante para atraer nuevas empresas y generar mayores oportunidades de empleo a la población.

Williamson Yribarren mencionó que este escenario de seguridad debe ser aprovechado por las autoridades y organismos de promoción económica para impulsar el desarrollo de la región.