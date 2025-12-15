Confianza empresarial tras el regreso de Ruth Haggi Huerta al frente de AHMSA

El regreso de la jueza Ruth Haggi Huerta al frente del proceso de quiebra de Altos Hornos de México reactivó la confianza del sector empresarial en que se avance en la venta a inicios del próximo año. Incluso existe la expectativa de que esta misma semana se emita la convocatoria correspondiente.

Mario Coria Rohell señaló que, luego de la incertidumbre generada por la solicitud de licencia de la jueza, su reincorporación esta semana a sus funciones genera confianza y certeza sobre el avance en el proceso. Se temía que un nuevo juez retrasara el proceso en caso de asignarse, pero al tratarse de una licencia temporal y continuar con la venta, se garantiza que se avanzará según los plazos establecidos.

"Qué bueno que ya regresó, que fue una licencia temporal, porque nadie mejor que ella (Ruth Haggi Huerta) y nadie mejor que el Síndico (Víctor Manuel Aguilera), que están muy empapados del tema de AHMSA", mencionó Coria.

Se espera que no haya información relevante antes de que finalice el año debido al inicio del periodo vacacional de los juzgados, pero se confía en recibir buenas noticias a principios de 2026. Se mantiene el compromiso de la Presidenta de la República, la comisión legislativa y los Senadores que han dado seguimiento al caso para resolver el proceso en los tiempos anunciados.

"No sé si antes de que termine el año se abrirá la convocatoria, pero confiamos en que se dará a la brevedad para que la región Centro recupere la certeza y comencemos el año con buenas noticias. Actualmente se atiende toda la parte jurídica para evitar impugnaciones en el proceso", afirmó Coria.

Al ser cuestionado sobre si el regreso de la jueza devuelve certeza al proceso de subasta, respondió afirmativamente y reiteró que su conocimiento del expediente es clave para cerrar el procedimiento.