Rechazan pastores "Muerte Digna"

SABINAS, COAH.- Gustavo Reséndiz de la Fuente, presidente de la Alianza de Pastores de Sabinas, fijó la postura del sector evangélico respecto a la iniciativa de ley sobre "muerte digna" que se analiza en el Senado. Señaló que la posición de la iglesia se basa en principios bíblicos y en la convicción de que la vida pertenece a Dios.

"La postura nuestra es la postura bíblica, la postura de Dios. Dios es el que da la vida y él es el dueño de la vida", afirmó. Explicó que ninguna iniciativa o gestión humana puede estar por encima de lo que Dios otorga, ya que ningún ser humano puede crear vida. "Si el hombre fuera el creador de la vida, entonces podría decidir si la quita, pero eso le corresponde a Dios y él tiene la última palabra", agregó.

¿Qué argumenta Gustavo Reséndiz sobre el sufrimiento?

Sobre el argumento de que la propuesta busca evitar el sufrimiento, Reséndiz de la Fuente reconoció que hay personas que padecen enfermedades graves, pero puntualizó que no es la voluntad de Dios que alguien sufra intensamente. Recordó que existen casos documentados de pacientes desahuciados por los médicos que han sanado. "¿Cómo van a ir a desconectar a una persona, a terminar con la vida de una persona, si Dios le puede seguir dando vida?", cuestionó.

El pastor aclaró que no todo sufrimiento tiene un propósito divino y que muchos padecimientos son consecuencia de decisiones humanas. "Yo creo que no tenemos un Dios que quiera que estemos enfermos, que quiera que estemos sufriendo. El hombre mismo es el que se va buscando todos esos problemas en la vida", indicó.

Llamado a los legisladores

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades y legisladores a acercarse a la presencia de Dios al momento de crear leyes. "Imagínate la bendición que tendría todo el pueblo de México si tuviéramos gobernantes que están cerca de Dios, que conocen la palabra de Dios y que conocen la voluntad de Dios. Tendríamos un gobierno con más justicia", concluyó.