Médico del Hospital Amparo Pape, Melchor Flores,fallece en Arteaga

Fallece médico del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" a consecuencia de un infarto mientras se encontraba en una reunión familiar en Arteaga, la noticia generó una gran consternación entre el personal de salud, quienes destacaron el profesionalismo y la vocación de servicio del doctor Melchor Flores Gutiérrez. El médico, de 47 años de edad, murió de manera súbita a causa de un infarto mientras se encontraba en una reunión familiar y a pesar de la intervención de los primeros auxilios, ya no fue posible reanimarlo.

Detalles confirmados

El doctor Melchor Flores se desempeñaba como coordinador médico los fines de semana y cubría el área de urgencias, donde era considerado un elemento clave por su capacidad y compromiso. Compañeros lo reconocieron como un médico profesional, dedicado a su trabajo, capaz y con un trato humano hacia los pacientes. Su última guardia la realizó el pasado viernes por la tarde-noche, cumpliendo con sus labores de manera habitual, y el sábado acudió a una reunión familiar en el municipio de Arteaga en donde se registró el hecho.

Impacto en la comunidad

Hasta el momento no se ha informado si el galeno contaba con alguna condición médica previa que pusiera en riesgo su estado de salud. El doctor Flores Gutiérrez ingresó al hospital "Amparo Pape" durante la pandemia, más específicamente en abril del 2020, periodo en el que destacó por su entrega en la atención de pacientes, y posteriormente continuó laborando. Su partida deja un vacío entre colegas y pacientes, quienes lo recuerdan como un médico comprometido y cercano, que ejerció su profesión con sensibilidad y responsabilidad.